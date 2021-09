Beim Brand einer Garage in Detmold ist ein 24-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Feuer am frühen Samstagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache im Ortsteil Pivitsheide ausgebrochen. Durch den Brand wurde auch ein angrenzendes Haus beschädigt. Der 24-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.