Mann bei Gleitschirm-Notlandung lebensgefährlich verletzt

Enger (dpa/lnw)

Bei der Notlandung eines Tandem-Gleitschirms ist ein 50-Jähriger in Enger (Kreis Herford) lebensgefährlich verletzt worden. Der Gleitschirm sei wohl vom Kurs abgekommen und der Pilot habe in einem Feld neben der eigentlichen Landebahn notlanden müssen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Von dpa