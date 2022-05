Mann bei Verpuffung schwer verletzt: Sechs Katzen verbrannt

Dortmund (dpa/lnw)

Eine 19 Jahre alte Frau hat bei einer Verpuffung im Dortmunder Stadtteil Wickede Verbrennungen am gesamten Körper erlitten. Zudem fanden Einsatzkräfte nach dem Brand am Freitagabend in der Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses sechs verbrannte Katzen, wie die Feuerwehr mitteilte. Wie es zu der Verpuffung gekommen war, blieb zunächst unklar.

