Mann bepinkelt Streifenwagen: Polizei wird per Video Zeuge

Nachdem er gegen einen Polizeiwagen pinkelte und Widerstand gegen die Polizei leistete, ist ein betrunkener Mann in Mönchengladbach in Gewahrsam gekommen.

Die Polizei teilte am Sonntag mit, die Beamten der Wache Alter Markt hätten mittels der ständig installierten Videokamera gesehen, wie der Mann direkt vor der Wache gegen den geparkten Streifenwagen urinierte. Die Beamten gingen nach draußen und sprachen den 34-Jährigen an. Der jedoch verhielt sich laut Polizei aggressiv, schrie und machte Anstalten zu fliehen. Dann hätten die Beamten den Mann gegriffen, der wegzulaufen versuchte. Die Polizei stoppte den Mann und nahm ihn zur Wache. Ein Arzt nahm eine Blutprobe beim 34-Jährigen, dann kam er zur Ausnüchterung in Gewahrsam.