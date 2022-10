Mann drohte Gasexplosion an: Psychiatrische Klinik

Bielefeld (dpa/lnw)

Ein Mann, der in einem Bielefelder Geschäft eine Gasexplosion angedroht hatte, ist in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Der 63-Jährige hatte am Donnerstag angekündigt, er werde das Gas aus zwei mitgebrachten Flaschen zur Explosion bringen und hatte bereits ein Feuer entfacht. Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld teilten am Freitag mit, bei der Bedrohungssituation in der Innenstadt sei eine «psychische Ausnahmesituation» des Mannes als Hintergrund anzunehmen. Der Bielefelder habe ausgesagt, dass er keine anderen Menschen gefährden wollte.

Von dpa