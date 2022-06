Mann durch Messerstich verletzt: SEK stürmt Wohnungen

Herne (dpa/lnw)

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einen 32-Jährigen in Herne hat ein Spezialeinsatzkommando zwei Verdächtige festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Bochum am Freitag mitteilten, waren das Opfer und ein 33 Jahre alter Begleiter am Mittwoch mit zwei anderen Männern in Streit geraten. Dabei wurde der 32-Jährige durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt, der 33-Jährige wurde durch einen Schlag mit einer abgebrochenen Glasflasche verletzt. Die beiden anderen Männer flüchteten.

Von dpa