Mann fällt auf Gleise und wird schwer verletzt

Essen (dpa/lnw)

Nach dem Sturz eines 32-jährigen Mannes von einer Eisenbahnbrücke in Essen ermitteln Staatsanwaltschaft sowie die Polizei in Bochum. Der Mann war auf die Gleise gestürzt und schwer verletzt worden, wie die zur Klärung der Ereignisse eingeschaltete Bochumer Polizei mitteilte. Zuvor war die Essener Polizei am frühen Morgen per Notruf alarmiert worden, dass ein Mann Suizid begehen wolle. Die Beamten trafen vor Ort auf den mit einem Messer Bewaffneten. Der 32-Jährige soll dann über die Brüstung geklettert sein und abgestürzt.

Von dpa