Mann fällt zehn Meter tief aus Fenster: Lebensgefahr

Weil er auf einen Balkon springen wollte, ist ein betrunkener Partygast aus dem Fenster gefallen und etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, wagte der 22-jährige Düsseldorfer den Sprung am frühen Samstagmorgen vermutlich aus Übermut. Demnach wollte er bei der Feier in einem Mehrfamilienhaus in Aachen aus der dritten Etage springen, was ihm allerdings misslang. Er konnte sich nicht mehr halten und stürzte. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich vor Ort um die restlichen, unter Schock stehenden Partygäste.