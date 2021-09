Mann flüchtet auf selbstgebasteltem Mofa vor Polizei

Ein 46-Jähriger ist in Münster auf einem selbstgebastelten Motor-Fahrrad vor Polizisten geflohen. Aufgefallen war der Mann am Donnerstagmorgen, weil er mehrere Autos mit geschätzten 50 bis 60 Stundenkilometern überholte - auf einem Rad. Beamte hätten ihn zum Anhalten aufgefordert, teilte die Polizei am Freitag mit. Das habe der Radfahrer aber ignoriert. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte er schließlich gestoppt werden. Nach Einschätzung der Polizei war sein Gefährt in der Lage, ohne Muskelkraft zu fahren. «Besonders auffällig ist ein Zusatz-Akku gewesen, welchen der 46-Jährige im Rucksack sogar dabei hatte.»