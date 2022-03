Mann in Bonn getötet: Zeugen hörten Streit

Auf einer Straße in Bonn ist am Freitag nach Polizeiangaben ein Mann getötet worden.

Zeugen hatten gegen 5.30 Uhr den Notruf gewählt, weil eine stark blutende Person auf dem Boden liege, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte sei der 58-Jährige noch am Tatort an seinen schweren Verletzungen gestorben. Zeugen gaben an, sie hätten zuvor einen Streit gehört und einen Mann wegrennen sehen. Die Fahndung nach dem Verdächtigen läuft, eine Mordkommission ermittelt. Da sich nahe dem Tatort im Stadtteil Limperich eine S-Bahn-Haltestelle befindet, hofft die Polizei auf weitere Zeugen.