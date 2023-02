Mann in Gelsenkirchen vor Café niedergestochen

Die Auseinandersetzung hatte am Freitagabend in einem Café in Gelsenkirchen-Erle verbal begonnen und war auf der Straße davor eskaliert. Es habe sich um einen Beziehungskonflikt gehandelt, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zu einer tatverdächtigen Person wurden aber zunächst nicht gemacht. Rettungskräfte behandelten das 49 Jahre alte Opfer und brachten es in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen dauerten am Samstag noch an, hieß es.