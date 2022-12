Mann in Hagener Hauptbahnhof schwer verletzt

Der 61-Jährige sei am Freitagmorgen stark blutend und mit mehreren Knochenbrüchen am Boden liegend gefunden worden, teilte die Bundespolizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge sollen zwei bis vier junge Männer den Mann nach einem Streit mit Schlägen und Tritten angegriffen haben, auch als er schon schwer verletzt am Boden lag. Die Angreifer flüchteten demnach mit einer S-Bahn, der Schwerverletzte kam ins Krankenhaus. Gesucht werden nun Zeugen.