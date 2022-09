Mann in Straßenbahn angegriffen: Mordkommission ermittelt

Nach einem Angriff auf einen Mann in einer Straßenbahn in Essen ermittelt eine Mordkommission gegen zwei unbekannte Tatverdächtige.

Sie sollen nach derzeitigen Erkenntnissen mit dem 35-Jährigen zunächst in Streit geraten sein und ihn daraufhin geschlagen sowie auf ihn eingetreten haben - auch als dieser bereits am Boden lag, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die mutmaßlichen Täter seien nach dem Angriff am Samstagabend an einer Haltestelle ausgestiegen und geflohen. Der 35-Jährige kam ins Krankenhaus. Gegen die beiden Männer werde nun wegen versuchten Totschlags ermittelt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.