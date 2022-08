Mann in Swisttal durch Schusswaffe schwer verletzt

In Swisttal-Essig ist am Montagabend ein Mann vermutlich auf offener Straße angeschossen und verletzt worden.

Die Polizei bestätigte die Schusswunde am Dienstagmorgen. Der Mann sei schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr, hieß es. Der Verletzte wurde den Angaben nach von Zeugen auf einem Feldweg in der Nähe der Bundesstraße 56 gefunden und war noch ansprechbar. Es gebe Hinweise auf eine andere Person, die sich vom Tatort entfernt habe und sich auf der Flucht befinde. Nach ersten Erkenntnissen werde derzeit ein privaten Konflikt hinter der Tat vermutet. Aufgrund der Umstände wurde eine Mordkommission eingerichtet. Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Täter half auch ein Hubschrauber der Polizei.