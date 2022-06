Mann mit Axt erschlagen: Mutmaßlicher Mörder noch auf Flucht

Bielefeld (dpa/lnw)

Nach dem gewaltsamen Tod eines 39-Jährigen in Kalletal im Kreis Lippe ist der mutmaßliche Täter weiterhin auf der Flucht. Am Dienstagnachmittag hätten den Ermittlern der Mordkommission «Weser» vielversprechende Hinweise zum Aufenthaltsort des 36-Jährigen vorgelegen, teilten die Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Detmold am Abend mit.

Von dpa