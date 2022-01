Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt

Nach ersten Ermittlungen waren die beiden in der Nacht zum Mittwoch in einer Wohnung in Streit geraten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. In dessen Verlauf soll die Frau dem 40-Jährigen einen Stich mit dem Messer versetzt haben. Der Schwerstverletzte habe sich in ein nahe gelegenes Krankenhaus schleppen können. Polizeibeamte nahmen die Verdächtige noch am Tatort fest. In welchem Verhältnis sie zu dem Mann stand, war zunächst unklar. Eine Mordkommission ermittelt.