Mann nach Gewalttat gestorben - 31-Jähriger in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Lüdenscheid sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Nach dem Obduktionsergebnis ist das 54-jährige Opfer an einer Hirnblutung gestorben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag im Märkischen Kreis gemeinsam mitteilten. Der 31-jährige Tatverdächtige wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt.

Anwohner hatten am Freitagmorgen wegen eines Randalierers in einem Haus die Polizei gerufen. Die Beamten verschafften sich gewaltsam Zutritt und trafen auf den Wohnungsinhaber und den schwer verletzten Lüdenscheider, der am Samstag im Krankenkaus starb. Zum Tathergang und den Hintergründen der Tat sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.