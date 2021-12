Mann nach Messerangriff auf Schwager in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Ein 41 Jahre alter Mann soll am Donnerstag in Mönchengladbach auf offener Straße seinen Schwager (34) mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, ist auch eine unbeteiligte 21-Jährige verletzt worden, die den Streit schlichten wollte. Die Polizei nahm den 41-Jährigen fest. Er sitzt bereits wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft. Als Hintergrund vermutet die Polizei nach bisherigen Ermittlungen einen schon länger währenden familiären Konflikt.

Von dpa