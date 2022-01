Mann nach Streit notoperiert, Tatverdächtiger stellt sich

Köln (dpa/lnw)

Nach einer lebensgefährlichen Attacke auf einen 36-Jährigen in Köln ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 29-Jährige habe sich am Sonntag mit seinem Anwalt bei der Polizei gestellt, teilten die Beamten am Montag mit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten aber noch an.

Von dpa