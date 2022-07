Mann rast durch Wohngebiet und verursacht Unfall

Euskirchen (dpa/lnw)

Ein Mann ohne Führerschein ist mit einem Auto ohne Zulassung in Euskirchen bei Köln durch ein Wohngebiet gerast und hat einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Zeugen alarmierten laut einer Mitteilung vom Sonntag die Polizei, nachdem der 27-Jährige am Samstagnachmittag mehrfach zu schnell durch das Wohngebiet gefahren war. Als der junge Mann die Streife bemerkte, raste er davon und kollidierte an der Einmündung einer Straße mit dem Fahrzeug einer 69-Jährigen.

Von dpa