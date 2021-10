Mann rettet sich vor Schüssen: Mordkommission ermittelt

Köln (dpa/lnw)

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in Köln mehrere Schüsse auf einen 31-Jährigen abgegeben. Der Mann habe sich unverletzt in einen Hauseingang in der Kölner Altstadt flüchten können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Nachdem Anwohner die Polizei über die Schüsse informierten, habe eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen handle es sich mutmaßlich um eine Tat im Rockermilieu. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Von dpa