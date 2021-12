Mann schreibt «Falschparker» auf Streifenwagen

Hagen (dpa/lnw)

Ein Mann (57) hat in Hagen vor einem Krankenhaus mit einem Permanent-Filzstift «Falschparker» auf einen Streifenwagen geschrieben und die Beamten beleidigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Kollegen am Vortag in dem Krankenhaus im Einsatz. Als sie wieder herauskamen, sahen sie die beschmierte Heckklappe.

Von dpa