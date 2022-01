Mann soll Bekannten angezündet haben

Im Streit mit einem Bekannten soll ein Mann in Warendorf seinen Kontrahenten mit einer brennbaren Flüssigkeit bespritzt und angezündet haben.

Die Polizei teilte am Freitag mit, nach einem körperlichen Gerangel am Mittwochabend habe der 21-Jährige sein Opfer mit einer nach Benzin riechenden Flüssigkeit benetzt - an Kleidung und im Gesicht.

Verletzter sprang in Bach

Dann soll der Tatverdächtige ein Feuerzeug in Richtung des 28-Jährigen gehalten haben, Kleidung und Haut brannten. Der Mann sprang in einen angrenzenden Bach, um das Feuer zu löschen. Er wurde von Rettungskräften schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.