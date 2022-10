Mann soll Lebensgefährtin getötet und Leiche verbrannt haben

Wuppertal (dpa)

Vor dem Wuppertaler Landgericht hat am Freitag der Prozess gegen einen Angeklagten wegen Totschlags an seiner Lebensgefährtin begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Solinger vor, die 36-Jährige im September vergangenen Jahres mit einem unbekannten Tatwerkzeug erschlagen zu haben. Dann soll er die Tote in die Folie eines Planschbeckens eingewickelt und in einem Waldgebiet bei Freudenstadt (Baden-Württemberg) verbrannt haben.

Von dpa