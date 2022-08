Mann sticht 81-Jähriger Messer in den Rücken

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw)

Eine 81 Jahre alte Frau ist bei einem Messerangriff in Mülheim an der Ruhr lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizei-Angaben vom Donnerstag stand die Frau am Mittwochmittag vor einem Kiosk und sprach dort mit einem Nachbarn. Ein ihr unbekannter Mann kam dazu und redete mit der Kioskmitarbeiterin. Nachdem er zunächst weitergegangen war, kam er den Angaben zufolge zurück und stach der 81-Jährigen unvermittelt mit einem Messer in den Rücken.

Von dpa