Much (dpa/lnw)

Ein Mann (29) ist in Much (Rhein-Sieg-Kreis) mit einem Auto von der Straße abgekommen, an einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist die Unfallursache noch unklar. Laut «General-Anzeiger» hatte der Mann keinen Führerschein. Die Nummernschilder gehörten demnach zu einem anderen Wagen.

Von dpa