Mann stirbt bei Gas-Verpuffung in einer Garage

Münster (dpa/lnw)

Bei einer Gasverpuffung in einer Garage ist am Sonntagmorgen in Münster ein Mann ums Leben gekommen. Das Opfer wurde laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr nach Eintreffen der Einsatzkräfte sofort aus der Garage im Stadtteil Gremmendorf gebracht, aber ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die «Westfälischen Nachrichten» haben zuvor berichtet.

Von dpa