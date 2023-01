Mann stirbt nach LKW-Auffahrunfall bei Herne

Zuvor seien zwei Wagen auf der A42 zwischen der Ausfahrt Herne-Crange und Herne-Wanne kollidiert und am Seitenstreifen stehen geblieben. Als die Fahrer ausstiegen, fuhr der Lastwagen auf, teilte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Der 48-Jährige sei durch den Aufprall über die Schutzplanke geschleudert worden und noch am Unfallort gestorben. Der LKW-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Duisburg gesperrt.