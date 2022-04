Mann stirbt nach Streit: U-Haft für Security-Mann

Bochum (dpa/lnw)

Nach dem Tod eines 41-Jährigen bei einer Techno-Party in Bochum ist ein Türsteher der Veranstaltung in Untersuchungshaft gekommen. Gegen den 42-Jährigen werde wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Der Sicherheitsmitarbeiter soll mit dem 41-Jährigen am frühen Sonntagmorgen eine körperliche Auseinandersetzung gehabt haben.

Von dpa