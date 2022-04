Mann stirbt nach Sturz aus drittem Obergeschoss

Ein Geländer eines Laubengangs bricht plötzlich ab. Vier Menschen stürzen aus dem dritten Stock in die Tiefe, einer von ihnen stirbt noch an der Unglücksstelle. Wie das passieren konnte, ist noch unklar.

Vier Menschen sind in Mönchengladbach aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gestürzt - ein 31 Jahre alter Mann wurde dabei am Donnerstag tödlich verletzt. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, brach an einem Laubengang, über den die Mieterinnen und Mieter von außen in ihre Wohnungen gelangen, am Abend das Geländer ab. Dabei stürzten drei Männer und eine Frau in die Tiefe.

Rettungskräfte versuchten einen 31-Jährigen zu reanimieren, doch er starb noch am Unglücksort. Die zwei anderen Männer im Alter von 31 und 47 Jahren sowie eine 40-jährige Frau wurden durch den Absturz schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser. Einer der Männer wurde in einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Warum das Geländer brach und was dem Sturz vorausging, sei Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst wurden Zeugen befragt und Spuren an dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Odenkirchen gesichert, hieß es am späten Abend in einer Mitteilung von Polizei und Feuerwehr. Die polizeilichen Ermittlungen dauern demnach noch an.

Die Bauaufsicht stufte die Wohnungen im dritten Geschoss des Gebäudes als nicht mehr bewohnbar ein. Sie wurden aus Sicherheitsgründen geräumt. Wie viele Menschen davon betroffen waren, teilten Polizei und Feuerwehr zunächst nicht mit.