Mann stürzt 100 Meter tief in Steinbruch und stirbt

Arnsberg (dpa/lnw)

Ein 58 Jahre alter Arbeiter ist in einem Steinbruch in Arnsberg (Hochsauerlandkreis) mit einer Planierraupe abgestürzt und tödlich verletzt worden. Der Mann sei bei Planierarbeiten im oberen Teil des Steinbruchs mit seinem schweren Arbeitsgerät aus unbekannten Gründen über die Abbruchkante gerutscht, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Er sei nach Schätzung der Beamten, die den Unfall am Dienstagnachmittag aufgenommen haben, mit der Raupe etwa 100 Meter in die Tiefe gestürzt.

Von dpa