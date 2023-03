Mann stürzt vor Augen der Enkelin in Fluss und wird vermisst

Unna (dpa/lnw)

Ein Mann ist am Freitagabend in Werne bei Unna vor den Augen seiner Enkelin in den Fluss Horne gestürzt und wird seitdem vermisst. Die Polizei und Feuerwehr Unna teilten am Samstagmittag mit, dass umfangreiche Suchmaßnahmen andauerten, bisher aber erfolglos seien. 50 Rettungskräfte, darunter Taucher, waren den Angaben zufolge im Einsatz.

Von dpa