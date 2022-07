Mann sucht auf Flucht vor der Polizei Schutz bei der Polizei

Dortmund (dpa/lnw)

Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein Mann in Dortmund ausgerechnet in der Einfahrt der Polizeiwache verstecken wollen. Der 20-Jährige war in der Nacht zum Sonntag mit einem E-Scooter über eine rote Ampel gefahren. Eine Polizeistreife hatte ihn beobachtet und nahm mit Blaulicht die Verfolgung auf.

Von dpa