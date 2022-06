Mann tötet Ehefrau und sich selbst

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 56-Jähriger, der seine Frau in Dortmund getötet haben soll und dann Suizid beging, hatte psychische Probleme und womöglich vergeblich um Aufnahme in die Psychiatrie gebeten. Welches Ausmaß seine psychischen Probleme hatten, sei noch nicht klar, sagte Staatsanwältin Milena Klement am Dienstag. Laut «Bild» hatte der Mann am Tag vor der mutmaßlichen Tat in einer Fachklinik um Aufnahme gebeten, war aber abgewiesen worden. Auch um diese offene Frage gehe es bei den laufenden Ermittlungen, ergänzte die Staatsanwältin.

Von dpa