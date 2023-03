Mann und Frau nach Sprengstofffund in Aachen in U-Haft

Aachen (dpa/lnw) –

Nach einem zufälligen Sprengstofffund bei einer Wohnungsdurchsuchung in Aachen sind ein Mann und eine Frau in Untersuchungshaft gekommen. Das sagte eine Sprecherin der Aachener Staatsanwaltschaft am Sonntag auf Anfrage. Die beiden waren am Freitag festgenommen worden. Weitere Angaben zur Identität machten die Ermittler zunächst nicht.

Von dpa