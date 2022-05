Mann unter Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Essen (dpa/lnw)

Ein Mann ist in Essen von einem Auto überfahren, darunter eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 40-Jährige war am Samstagabend auf einer Straße gelaufen, als ihm ein Auto entgegenkam, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der 65 Jahre alte Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß unter dem Auto eingeklemmt.

Von dpa