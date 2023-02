Mann verletzt Kontrahenten im Streit mit Schere

Lünen (dpa/lnw)

Ein 23-Jähriger hat in Lünen bei Dortmund bei einer Auseinandersetzung mit einer Schere auf einen Kontrahenten eingestochen. Der 27-Jährige wurde nach dem Vorfall am Samstagabend an einem Kiosk verletzt in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden. Auch der Angreifer sei bei der Auseinandersetzung verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht worden.

Von dpa