Mann verletzt Taxifahrer und greift Polizist an

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Nach Attacken auf einen Taxifahrer und einen Polizisten ist ein stark alkoholisierter Mann in Gelsenkirchen in Gewahrsam genommen worden. Der 54-Jährige sei nach einer Taxifahrt in der Nacht zum Samstag mit dem Fahrer in Streit geraten und habe diesen beleidigt und mit Schlägen traktiert, teilte die Polizei mit. Als die herbeigerufenen Streifenbeamten die Personalien des Mannes aufnehmen wollten, griff dieser demnach mit erhobenen Fäusten einen Polizisten an. Der Beamte schubste den Angreifer zurück, dieser stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu.

Von dpa