Mann will Frau ins Auto ziehen: Flucht mit mehreren Unfällen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein unbekannter Mann soll am Mittwoch im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk versucht haben, eine Frau gewaltsam in ein Auto zu ziehen. Dies sei ihm aber nicht gelungen, stattdessen sei er im Wagen durch die Innenstadt geflüchtet und habe gleich mehrere Verkehrsunfälle verursacht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Hintergründe des Falls seien noch unklar. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten mit zahlreichen Streifenwagen, einem Hubschrauber und einem Personenspürhund sei bislang erfolglos geblieben.

Von dpa