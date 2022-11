Mann will rollenden Kleintransporter aufhalten und stirbt

Velbert (dpa/lnw)

Ein Mann ist in Velbert von seinem wegrollenden Kleintransporter überfahren worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen erlag der 47-jährige Mann seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er hatte versucht, den Wagen aufzuhalten.

Von dpa