Mann zwischen Mauer und Öltanks eingeklemmt: Rettungseinsatz

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw) -

Während der Wartung einer Heizungsanlage ist ein Mann in Mühlheim an der Ruhr so unglücklich gestürzt, dass er zwischen einer Mauer und zwei Öltanks eingeklemmt war. Zwischen dem Mauerwerk und den Tanks war maximal 15 Zentimeter Abstand, wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte. «Die Tanks waren so angeordnet dass ein Verschieben unmöglich war.» Die Feuerwehr konnte den Mann nach etwa zweieinhalb Stunden mit schweren Geräten befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

