Martinszüge sollen wieder ganz normal stattfinden

Köln (dpa/lnw)

Öffentliche Martinsfeiern sollen in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen wieder normal stattfinden. In der Corona-Pandemie waren sie meist abgesagt worden. Jetzt hat etwa die Stadt Köln nach Angaben der Stadt vom Freitag wieder 130 Umzüge zu St. Martin (11. November) genehmigt. In Bonn ist nach Angaben des katholischen Stadtdekanats unter anderem ein großer Martinsumzug mit ungefähr 2000 Personen geplant, der in dieser Form zuletzt 2019 stattgefunden hat.

Von dpa