Masken-Ermahnung: Busfahrgast demoliert Schutzscheibe

Hagen (dpa/lnw)

Nach der Aufforderung zum korrekten Tragen der Corona-Maske soll ein Busfahrgast in Hagen eine Plexiglasscheibe am Fahrerplatz demoliert haben. Der Busfahrer habe am Montag in einem Rückspiegel bemerkt, dass im hinteren Busbereich ein Mann den Mund-Nase-Schutz nicht korrekt getragen habe. Als er den Unbekannten aufgefordert habe, die Maske korrekt aufzusetzen, sei der Mann ausgeflippt, berichtete die Polizei am Dienstag. Er habe herumgeschrien und gefordert, ihn sofort aussteigen zu lassen.

Von dpa