Maskenverweigerer gibt Kopfstoß und wird als Täter erkannt

Nettersheim (dpa/lnw)

Polizisten haben den Maskenverweigerer identifiziert, der einer 52-jährigen Supermarkt-Mitarbeiterin in Nettersheim (Kreis Euskirchen) einen Kopfstoß gegeben hatte. Anhand des Fahrzeugs und Videoaufzeichnungen habe man den 29-jährigen Tatverdächtigen ausfindig machen können, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Der Mann aus Schleiden soll wenige Wochen zuvor eine ähnliche Tat in Mechernich begangen haben.

Von dpa