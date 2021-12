Maskenverweigerer verletzt fünf Personen mit Pfefferspray

Essen (dpa/lnw)

Wegen der Maskenpflicht hat ein Unbekannter fünf Menschen in einem Essener Friseursalon mit Pfefferspray verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 34 Jahre alte Saloninhaber am Donnerstag zwei Männer zunächst auf den Mund- und Nasenschutz hingewiesen. Als die beiden sich weigerten Masken aufzusetzen, habe er sie aufgefordert den Laden zu verlassen.

Von dpa