Maskenverweigerer wirft Fahrrad auf Busfahrer und Fahrgast

Euskirchen (dpa/lnw)

Nach einem Streit über die Maskenpflicht hat ein alkoholisierter 38-Jähriger in einem Linienbus in Euskirchen ein Fahrrad auf den Busfahrer und einen Fahrgast geworfen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Busfahrer den Mann am Dienstag zunächst mehrfach zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ermahnt. Als dieser die Maske erneut absetzte, habe er ihn aufgefordert, den Bus zu verlassen.

Von dpa