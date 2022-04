Maskierte Männer töten 27-Jährigen in seiner Wohnung

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 27-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen nach Angaben der Dortmunder Staatsanwaltschaft in seiner Wohnung einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Zwei maskierte Männer hätten versucht, sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung im Dortmunder Stadtteil Oestrich zu verschaffen, berichtete Staatsanwalt Henner Kruse auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Der 27-Jährige habe versucht, die Tür zuzuhalten, sei aber überwältigt worden und bei dem Angriff zu Tode gekommen.

Von dpa