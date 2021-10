Maskierte Männer überfallen Mann und Frau

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Drei maskierte Männer haben in Mönchengladbach einen Mann und eine Frau in ihrer Wohnung mit einem Hammer und einer Kette überfallen. Zunächst hätten sie am Montagabend an die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus geklopft, berichtete die Polizei am Dienstag. Nach Angaben des Wohnungsinhabers gaben sie sich als Polizisten aus. Als der 29-Jährige öffnete, sei ihm direkt mit einem Hammer gegen den Kopf geschlagen worden. Eine 29-Jährige - ebenfalls Inhaberin der Wohnung - wurde den Angaben zufolge mit einer Metallkette geschlagen. Beide trugen Verletzungen davon. Die Täter nahmen anschließend elektronisches Equipment mit.

Von dpa