Maskierter und bewaffneter Mann überfällt Tankstelle

Bielefeld (dpa/lnw)

Ein maskierter Mann hat in Bielefeld mit einer Waffe eine Tankstelle überfallen und ist unerkannt geflüchtet. Die Tat ereignete sich am Montagabend in der Vilsendorfer Straße, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Der Unbekannte forderte demnach die Herausgabe der Geldeinnahmen von der Kassiererin, die zu dem Zeitpunkt alleine in der Tankstelle war. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß.

Von dpa