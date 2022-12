Matthäus: Über 150 Millionen Ablöse für Bellingham denkbar

Stuttgart (dpa)

Nach Meinung des deutschen Fußball-Rekordnationalspielers und früheren Weltmeisters darf Borussia Dortmund im Falle eines Verkaufs mit einer horrenden Ablösesumme für Mittelfeld-Juwel Jude Bellingham rechnen. «Ich halte wirklich eine Ablösesumme von mehr als 150 Millionen Euro für ihn für möglich», schrieb Matthäus in seiner Kolumne in der «Sport Bild» (Mittwoch). Der englische Bundesliga-Profi sei für ihn der Shootingstar der WM in Katar, die am Sonntag endet.

Von dpa